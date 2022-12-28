نحو إعادة تفعيل اتفاق السياحة العلاجية بين الجزائر والأردن

سيتم في وقت قريب تجديد الاتفاق بشأن السياحة العلاجية بين الجزائر والأردن، حسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الأردني بشر الخصاونة.

وجاء تصريح الخصاونة خلال استقباله لوزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة الذي أجرى يومي الإثنين والثلاثاء زيارة عمل إلى المملكة الهاشمية.

وأكد الخصاونة حسب وكالة الأنباء الأردنية ترحيب بلاده بإعادة إحياء السياحة العلاجية التي كانت قائمة بين البلدين والتي تكفُل تسهيل علاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الأردنية، في إطار من الحوكمة الصحية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام بمعالجة المرضى الجزائريين في الأردن، لافتا إلى أنه سيجري تجديد الاتفاق بشان السياحة العلاجية بين البلدين في وقت قريب.

من جهته، عقد شرفة جلسة مباحثات موسعة حول التعاون في المجال الصحي ومعالجة المرضى الجزائريين في الأردن لاسيما في اختصاصات جراحة طب الأطفال والعيون وكذلك التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.

وحسب بيان للوزارة، فقد شدد الوزير على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجال الصحي لرفعه من مستوى معالجة المرضى الجزائريين في الأردن إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء الأردني دراسة إمكانية استئناف خط مباشر بين عمان والجزائر بمعدل رحلتين أسبوعيا، بما يسهم في تعزيز التواصل المطلوب بين البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء، أهمية الزيارة التي قام بها الملك عبد الله الثاني إلى الجزائر بداية الشهر الجاري والمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس عبد المجيد تبون.

ولفت الخصاونة إلى أنه وجه فريقا وزاريا لزيارة الجزائر قريبا لاستكمال البحث في ملفات التعاون التي جرت مناقشتها خلال لقاء القمة الذي جمع الملك والرئيس تبون وبشكل يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.