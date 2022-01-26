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بعد أن ظل مغلقا لأكثر من 7 سنوات

نحو إعادة فتح المركز الثقافي الجزائري في القاهرة

زهية منصر
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نحو إعادة فتح المركز الثقافي الجزائري في القاهرة
أرشيف

تتجه الجزائر لإعادة فتح المركز الثقافي الجزائري في القاهرة والمغلق منذ أكثر من 7 سنوات، حيث أعطى الرئيس تبون موافقته على هامش لقاء جمعه بأعضاء الجالية الوطنية في مصر أثناء الزيارة التي قادته إلى هذا البلد.

وجاءت موافقة الرئيس تبون بعد طلب تلقاه من أحد أفراد الجالية هناك والذي دعا الرئيس إلى إعادة فتح المركز المغلق منذ أكثر من 7 سنوات، ليرد عليه الرئيس: «أشكر الروح الوطنية والحرص على الحضور الثقافي للجزائر في مصر الشقيقة، وما أدراك ما مصر، وزير الخارجية موجود والسفير وأعتقد أن مهلة من شهرين إلى ثلاثة لحلّ تلك المشكلة كافية”، وشدّد الرئيس الجزائري على أهمية أن يقام المركز بمستوى يمثل قيمة الجزائر مهما كانت التكاليف.

وشاركت، الثلاثاء، وزيرة الثقافة وفاء شعلال في افتتاح معرض القاهرة للكتاب رفقة نظيرتها المصرية اناس عبد الدايم، حيث تشارك الجزائر بوفد هام و600 عنوان ضمن جناح خاص.

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