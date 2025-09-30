نحو إعادة وضع كافة قطارات “كوراديا” حيز الخدمة بعد صيانتها

استهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، إلى ولاية النعامة ببلدية المشرية، بزيارة إلى مركز صيانة القاطرات بالمشرية، حيث تلقى شروحات حول مختلف الورشات الجارية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، ثمن سعيود الجهود المبذولة من قبل منتسبي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لتجسيد خارطة الطريق التي رسمها السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال.

كما ذكر بإعادة تشغيل عدد هام من قطارات “كوراديا” خلال الأشهر الماضية بعد صيانتها، ما سمح بتعزيز عديد الخطوط عبر ولايات الوطن، كما أكد أن عملية الصيانة ستتواصل إلى غاية إعادة وضع كافة قطارات كوراديا حيز الخدمة.