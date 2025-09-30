-- -- -- / -- -- --
الجزائر

نحو إعادة وضع كافة قطارات “كوراديا” حيز الخدمة بعد صيانتها

الشروق أونلاين
وزارة الداخلية (شبكات)
مركز صيانة القاطرات بالمشرية أين تتم صيانة قطارات "كوراديا".

استهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، إلى ولاية النعامة ببلدية المشرية، بزيارة إلى مركز صيانة القاطرات بالمشرية، حيث تلقى شروحات حول مختلف الورشات الجارية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، ثمن سعيود الجهود المبذولة من قبل منتسبي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لتجسيد خارطة الطريق التي رسمها السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال.

كوراديا.. قطار بمواصفات طائرة

كما ذكر بإعادة تشغيل عدد هام من قطارات “كوراديا” خلال الأشهر الماضية بعد صيانتها، ما سمح بتعزيز عديد الخطوط عبر ولايات الوطن، كما أكد أن عملية الصيانة ستتواصل إلى غاية إعادة وضع كافة قطارات كوراديا حيز الخدمة.

