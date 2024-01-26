نحو إقحام هشام بوداوي السبت ضد ميتز

عطال يعود الاثنين إلى فريقه نيس

أعلن مدرب نادي أولمبيك نيس الفرنسي، فرانسيسكو فاريولي، عن عودة محتملة لمتوسط الميدان الدولي الجزائري، هشام بوداوي، للمشاركة مع الفريق بمناسبة استضافة فريق ميتز، اليوم السبت لحساب الجولة الـ19 للبطولة الفرنسية لكرة القدم “ليغ 1″، بينما ستكون عودة مواطنه يوسف عطال خلال الأسبوع المقبل.

وصرح المدرب فاريولي خلال الندوة الصحفية: “هشام بوداوي عاد إلى النادي وسوف نرى مدى جاهزيته لمباراة ميتز. في ما يخص يوسف عطال، هناك اتفاق بيه وبين إدارة النادي على عودته يوم الاثنين المقبل”.

وانتهت مغامرة الثنائي بوداوي وعطال مع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، عقب إقصاء مخيب من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأضاف التقني: “أما عطال، فقد تقرر استفادته لأيام راحة إضافية، عكس بوداوي، الذي هو متاح لنا، ولهذا سنرى إن كان سيكون بإمكانه التواجد ضمن قائمة العشرين لاعبا المعنيين بالمقابلة”.

وبخصوص العلاقة التعاقدية التي تربط الظهير الأيمن يوسف عطال مع نادي الجنوب الفرنسي، كشف فاريولي أن ابن مدينة تيزي وزو “لا يزال مرتبطا مع أولمبيك نيس إلى غاية شهر جوان القادم. عقوبته انتهت. وبهذا، فإنه متاح للعب”.

وقبل إجراء الجولة الـ19 من بطولة “الليغ 1″، يحتل أولمبيك نيس المركز الثاني برصيد 35 نقطة في جدول الترتيب العام بفارق ثماني خطوات عن المتصدر، باريس سان جيرمان.