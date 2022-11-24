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الجزائر

نحو إلغاء أرقام الولايات في لوحات ترقيم السيارات بالجزائر (فيديو)

محمد عبد المؤمن
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نحو إلغاء أرقام الولايات في لوحات ترقيم السيارات بالجزائر (فيديو)
أرشيف
لوحات ترقيم السيارات في الجزائر

ستغيّر لوحات ترقيم السيارات في الجزائر، بحيث لا تتضمّن اللوحات الجديدة أرقام الولايات، حسب ما أكده وزير الداخلية إبراهيم مراد يوم الخميس.

وقال الوزير مراد في إجابة على سؤال شفهي في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، حول تغيير الرقم الخاص بالمركبات، إنه سيتمّ بالفعل إطلاق نظام ترقيم جديد.

وسيعتمد في هذا النظام الجديد على منح رقم وطني وحيد لكلّ مركبة. بدلا من الترقيم الحالي الذي يتضمّن رمز الولاية، وسنة الوضع في السير، إلى جانب الرقم التسلسلي.

ومن بين العيوب التي تواجه نظام الترقيم القديم، ذكر الوزير، أنه لا يسمح بتسجيل أكثر من 99.999 سيارة في نفس السنة على مستوى الولاية الواحدة.

كما أشار الوزير إلى “ممارسات تمييزية” تطال بعض المواطنين بسبب هذا النظام. على غرار تعرّض مركبات للتخريب في تظاهرات رياضية، بسبب حملها لأرقام الولايات.

“وبالنظر لهذه الاختلالات كان من الضروري، المبادرة باستحداث رقم تسجيل وطني ووحيد للمركبات. وقد صادق اجتماع للحكومة على مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي في هذا الشأن. وهو حاليا في مراحل إعداده الأخيرة على مستوى الأمانة العامة”، يضيف الوزير.

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