نحو إنتاج مليون قنطار من الحبوب في أدرار

يتوقع إنتاج أكثر من مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب، في حملة الحصاد الجارية بولاية أدرار، حسب ما أفادت به مديرية الفلاحة بالولاية.

وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب في أدرار، ما يزيد عن 22.950 هكتار، منها 17.249 هكتار تحت الرش المحوري. بزيادة نسبتها 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.

وتُوزّع مختلف أصناف الحبوب المزروعة تحت الرشّ المحوري بين 16.000 هكتار من القمح الصلب، و136 هكتار من القمح اللين. إلى جانب 377 هكتار شعير، و45 هكتار خرطال.

وتقدّر المردودية الإجمالية لجميع هذه الأصناف بـ 47 قنطارا في الهكتار الواحد. وقد سخرت السلطات المحلية والمصالح الوصية كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة، يقول المتحدث.