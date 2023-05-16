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نحو إنشاء أول مصنع لحليب الأطفال بالشراكة مع هذه العلامة

الشروق أونلاين
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نحو إنشاء أول مصنع لحليب الأطفال بالشراكة مع هذه العلامة
ح.م

وقعت الجزائر وبلجيكا على بروتوكول إتفاق من أجل إنشاء أول مصنع لإنتاج حليب الأطفال الرضع والفرينة الغذائية للأطفال.

وتم، الإثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على الإتفاق بين الشركة الجزائرية “عشير” لإنتاج الحليب ومشتقاته والشركة البلجيكية “نينولاك الدولية“.

وبموجب هذه الاتفاقية التي جرت بحضور وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، سيتم إنشاء الوحدة الصناعية ببلدية عين بوسيف بولاية المدية.

وستكون هذه الوحدة مجهزة بمعدات لوجستية “متطورة” بالتعاون مع شركاء أوروبيين لتعبئة حليب الرضع والفرينة الغذائية للأطفال، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وسيسمح هذا المشروع بضمان معدل إدماج “جيد” لهذا المنتج الحيوي وبنقل تكنولوجي في هذا التخصص في معظم حلقات الانتاج، حسب القائمين على المشروع والذي يعتبر -حسبهم- “نقلة نوعية” في مجال الصناعة الغذائية لما سيكون له من فائدة وأثار ايجابية فيما يتعلق بتموين السوق الوطنية على النحو المطلوب.

وفي وقت سابق، عرفت مادة الحليب الموجهة للأطفال ندرة في السوق الجزائرية مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.

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