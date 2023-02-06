نحو إنشاء اتحاد الأكاديميات الوطنية

المديرية الفنية الوطنية للفاف

تعتزم المديرية الفنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، انشاء اتحاد الأكاديميات الوطنية الخاصة، في اطار مسعاها الرامي إلى ترقية وتطوير الممارسة القاعدية للعبة كرة القدم، حسب ما افادت به الاثنين الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وتم اتخاذ هذا القرار، خلال أشغال الاجتماع الذي جمع المديرية الفنية الوطنية ممثلة في شخص رئيسها مصطفى بسكري، بممثلين عن الأكاديميات الخاصة

الموجود بالعاصمة، من اجل تحديد قائمة كل المنشآت الموجودة على مستوى العاصمة ومن ثم العمل على ترقية الممارسة على المستوى القاعدي.

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية، أن هذه التجربة الموجهة للفئة العمرية الشابة (من 6 إلى 11 سنة)، ذكور وإناث، سيتم تعميمها على المستوى الوطني في عملية تمر حتما عبر تجسيد فكرة إنشاء اتحاد الأكاديميات الوطنية الخاصة.

وخلص بيان الاتحادية، بالتأكيد أن البطولات الولائية والوطنية، قد بدأت في التحضير في بعث التكوين الخاص بهذه الفئات العمرية الشابة المعنية بهذا المشروع التكويني القاعدي.