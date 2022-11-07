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رياضة
وزارة الشباب والرياضة تنتهي من دراسة ملف الاحتراف

نحو إنشاء بنك لتمويل أندية كرة القدم ومشكل الديون يؤرق المختصين

ياسين معلومي
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نحو إنشاء بنك لتمويل أندية كرة القدم ومشكل الديون يؤرق المختصين

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الشباب والرياضة انتهت رسميا من دراسة ملف الاحتراف في كرة القدم الذي انطلق سنة 2010  وما زال ساري المفعول إلى يومنا هذا رغم أن الجميع من رؤساء أندية ومسيرين ومختصين أكدوا أنه “مشروع فاشل” ولا بد من إعادة النظر فيه.

قال مصدر من وزارة الشباب والرياضة للشروق أن اللجنة المكلفة بملف الاحتراف أنهت رسميا إعداد تقرير مفصل عن الاحتراف في الجزائر والذي انطلق سنة 2010 وما زال ساري المفعول إلى يومنا هذا.

وحسب مصدر الشروق فإن اللجنة المكلفة بملف الاحتراف قامت الموسم الماضي بعديد الخرجات الميدانية إلى فرق عديدة تعاني مشاكل كبيرة وديون كثيرة على غرار اتحاد بسكرة، نجم مقرة، شلغوم العيد، أولمبي الشلف وغيرها. والواقع المر الذي تعيشه مقارنة بأندية أخرى التي تملك شركات وطنية وتعيش في بحبوحة مالية وتبيت في أحسن الفنادق وتسافر في طائرات خاصة، وغالبا ما تكون نتائجها أسوأ من تلك التي لا تملك ممولين كبار.

مصالح وزارة الشباب والرياضة قدمت العديد من الاقتراحات إلى الجهات المختصة أهمها إنشاء بنك يشارك فيه “العديد من الممولين” مهمته مساعدة الأندية وفق معايير دقيقة أهمها تاريخ ونتائج الفرق وأمور أخرى متواجدة في التقارير التي قامت بها اللجنة التي كلفت بهذا الموضوع والتي يترأسها مدرب كرة قدم سابق ويملك تجربة كبيرة في ميادين الكرة وله نظرة مستقبلية تفيد كرة القدم الجزائرية.

ومن المنتظر أن يتم إعادة النظر في ملف الاحتراف قريبا وفق قوانين جديدة، غير أن الهاجس الكبير يبقى الديون الكبيرة للأندية والتي عجزت كل الهيئات عن إيجاد حل… علما أن كل فرق المحترف الأول تطالب بشركات وطنية بسبب عجزها عن توفير الأموال لتسيير النادي آخرها وفاق سطيف الذي أصبح عاجزا عن توفير أدنى الشروط للاعبيه… قضية للمتابعة.

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