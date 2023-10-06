نحو إنشاء خطوط بحرية داخلية لنقل المسافرين

أكد وزير النقل، يوسف شرفة، الخميس، اتخاذ جملة من الاجراءات لإنشاء خطوط بحرية داخلية لنقل المسافرين عبر المدن الساحلية، قصد فك الخناق عن الطرقات.

وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي، خلال جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية، حول استغلال الخطوط البحرية الداخلية لنقل المسافرين، قال شرفة أنه “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اطار تجسيد استراتيجية تطوير نمط النقل البحري للمسافرين، تم اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير لإنشاء خطوط بحرية للمسافرين بين المدن الساحلية لتمكين المواطنين من التنقل، خاصة في فصل الصيف، مع توفير سفن مطابقة للمعايير التقنية التي تمكنها من دخول الموانيء التي تتوفر على شروط السلامة”.

وفي هذا الشان، يضيف الوزير ، خصصت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافربن سفينتين وهما ” سيرايدي” و “برج باجي مختار” التابعة لها قصد استغلالها في النقل البحري الحضري في الصيف، مشيرا إلى أنها شرعت في استغلال خط بحري من “الصابلات” نحو” تامنفوست (العاصمة) والذي لقي استحسانا واسعا من طرف المواطنين.

وأضاف أن مصالح المؤسسة تعمل بالتنسيق مع السلطات المينائية لـ”دراسة اقتراح تشغيل بعض الخطوط الأخرى منها الخط البحري الذي يربط الجزائر العاصمة بمدينة دلس”، وأن هناك “موافقة مبدئية للمقترح متعهدا بوضع هياكل استقبال المسافرين خلال الصيفية القادمة”.