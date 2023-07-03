نحو إنشاء لجنة جزائرية ماليزية في مجال المقاولاتية والابتكار

اتفق وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين وليد، مع نظيره الماليزي على إنشاء لجنة مختلطة مكلفة بتعزيز التعاون الثنائي في مجالي المقاولاتية والابتكار.

وقد جرى هذا الاتفاق خلال استقبال ياسين وليد للوزير الماليزي لتطوير المقاولاتية والتعاونيات داتوك ايوون بينيديك، ليتوسع بعد ذلك اللقاء إلى أعضاء الوفد الماليزي ومسؤولين جزائريين بقطاع المؤسسات الناشئة.

وصرح وليد عقب جلسة العمل أنه اتفق مع نظيره الماليزي على تنظيم لقاء يجمع رؤساء المؤسسات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين، حول تقاسم المعارف والمهارات في مجال تمويل ودعم المقاولاتية والابتكار.

كما تم الاتفاق بين الوزيرين على “انشاء لجنة مختلطة ستعمل على تجسيد جميع الأعمال وتعزيز التعاون بين البلدين في هذه القطاعات”.

و أكد وليد أيضا أن هذا الاستقبال يندرج في إطار الزيارة من ثلاثة أيام التي يقوم بها الوزير الماليزي إلى الجزائر، والتي تهدف إلى “استكشاف نظام المقاولاتية والابتكار في البلاد، وكذلك زيارة عدد معين من الفاعلين والمؤسسات النشطة في هذه المجالات”.

كما تهدف الزيارة إلى “تحديد إلى أي مدى يمكن لهذين المجالين أن يعززا التعاون والعلاقة التاريخية بين الجزائر وماليزيا”، والتي تستحق -حسب الوزير- أن تتطور أكثر في المجال الاقتصادي.

من جانبه أكد بينيديك أن المحادثات مع نظيره الجزائري “قد تمحورت حول تطوير علاقات التعاون بين البلدين, سيما في مجال المؤسسات الصغيرة المتوسطة” فضلا عن دراسة السبل والوسائل الكفيلة “بتعزيز التعاون في الميدانين التجاري والمقاولاتي”.

وقد تبعت جلسة العمل هذه بزيارة الى مقرات الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة, حيث تلقى الوزير الماليزي عرضا لهذه الهيئة التمويلية القائمة على رأس المال الاستثماري.

كما زار بينيديك بعد ذلك, مقر “الجيريا فانتشر” (Algeria Venture) حيث حضر عرضا حول مهام هذا المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة وكذلك عرضا حول التسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية لترقية محيط هذه المؤسسات الصغيرة.