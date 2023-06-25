نحو إنشاء معهد لإدارة تسيير الابتكار وحاضنة أعمال  

أشرف وزيرا التعليم العالي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على مراسيم توقيع اتفاقية لإنشاء المعهد الجزائري لإدارة وتسيير الابتكار وإنشاء حاضنة أعمال.

وأفاد وزير التعليم العالي كمال بداري في منشور له على صفحته الرسمية أنه أشرف رفقة وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرةياسين المهدي وليد، الأحد، بمقر مسرع الأعمال A-Venture، على مراسيم توقيع اتفاقية لإنشاء المعهد الجزائري لإدارة وتسيير الإبتكار وكذا إنشاء حاضنة أعمال للمدرسة الوطنية العليا للدراسات التجارية.