نحو إنشاء نظام عربي موحد لحماية الشهادات الجامعية من التزوير

اقترحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو”، إنشاء نظام عربي موحد لتوثيق الشهادات الجامعية العربية لحمايتها من التزوير وتعزيز سمعة المؤسسات الجامعية على المستويين العربي والعالمي.

وقال ممثل الألسكو، محمد الجمني، الأحد ، وفي مداخلة له خلال أشغال المؤتمر الـ 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب المنعقد بالجزائر، أن هذا النظام الذي يعتمد على تكنولوجيات “البوك تشين”، سيمكن من “التحقق من صحة الشهادات الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية العربية وحمايتها من التزوير”، معتبرا أن “هذه المسألة مشكلة عالمية تهدد العالم الأكاديمي وتقوض المهن الأكاديمية الأصيلة”.

وأضاف المتحدث أن هذا المقترح يتضمن “توفير حل عابر للحدود قابل للتشغيل البيني بين الدول العربية لضمان الأمن والتحقق من الشهادات الجامعية الممنوحة وذلك في إطار تجسيد مبدأ الشفافية وبناء الثقة، فضلا عن تسهيل تنقل الطلبة، إلى جانب تعزيز سمعة المدارس والجامعات في المنطقة العربية والدولية”.

كما اقترحت المنظمة أيضا “إنشاء منصة معلوماتية مفتوحة لتنخرط فيها الوزارات والمؤسسات الجامعية العربية من أجل رقمنة الشهادات ويمكن توسيع هذه المنصة لتشمل لاحقا شهادات التدريب المهني، فضلا عن دراسة إمكانية اعتماد تصنيف عربي للجامعات والمؤسسات العربية يراعي خصوصيات المجتمع العربي”.

من جهة أخرى، سيناقش المشاركون في هذا المؤتمر “مشروع الخطة التنفيذية للإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ووثيقة وضع مؤشرات قياس أداء إقليمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي”.

الجزائر تحتضن اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب

ويوم 24 ديسمبر 2021، كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، عن تنظيم اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، يومي 26 و28 ديسمبر الجاري بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فستحتضن الجزائر المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في الفترة: 26 و27 و28 ديسمبر 2021، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأوضح المصدر ذاته أن المؤتمر سيكون تحت عنوان “التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في أفق 2030، الرؤية والتوجهات”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحدث سينظم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو”.