نحو اتفاق تجاري جديد بين أكبر اقتصادين في العالم

تتجه المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى التركيز على ملفات اقتصادية محورية، تشمل التجارة والمعادن الأرضية النادرة وسلاسل التوريد والاستثمار المتبادل، في إطار مساعٍ لتهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق ما أفادت به مصادر أمريكية نقلتها وكالة رويترز.

وبحسب رويترز، سيناقش الطرفان إمكانية تمديد اتفاق يتعلق بتدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة، وهو عنصر أساسي ضمن الهدنة التجارية القائمة بين الجانبين، مع عدم حسم موعد الإعلان عن التمديد، رغم توقعات أمريكية باستمرار العمل بالاتفاق لاحقاً.

كما تشمل المحادثات بحث إنشاء أطر جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، من بينها منتديات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادل، إضافة إلى دراسة إمكانية إطلاق مجلس للتجارة وآخر للاستثمار، في وقت لا تزال هذه الهياكل قيد الإعداد وتحتاج إلى مزيد من العمل قبل تفعيلها.

وفي السياق ذاته، يُنتظر أن تعلن الصين عن مشتريات محتملة تتعلق بطائرات من شركة بوينغ، إلى جانب منتجات زراعية وطاقوية أمريكية، في خطوة تهدف إلى دعم التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين.

وتأتي هذه الملفات الاقتصادية في إطار زيارة يقوم بها ترامب إلى الصين، حيث من المتوقع أن يصل إلى بكين يوم الأربعاء، على أن تُعقد اللقاءات الرسمية يومي الخميس والجمعة. وتمثل هذه الزيارة الأولى له منذ عام 2017، والأولى بين الزعيمين منذ أكثر من ستة أشهر.

ورغم الطابع الاقتصادي الغالب على المحادثات، فإنها ستتطرق أيضاً إلى ملفات سياسية وأمنية تشمل إيران وتايوان والأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا مرتبطة بروسيا والانتشار النووي، في سياق علاقات معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الجيوسياسية.