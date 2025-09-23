نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بـ25 بالمائة

المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، صبري جرود يكشف:

من المتوقع أن يرتفع المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25 بالمائة في سنة 2026، حسب ما أعلن عنه، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، صبري جرود.

وفي كلمة له خلال افتتاح معرض أوسبيتاليا إكسبو (hospitalia expo)، بحضور وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، كشف جرود أنه “من المتوقع أن يرتفع المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية بحلول سنة 2026 بأزيد من 25 بالمائة”، مؤكدا تسجيل “زيادة في نسبة توزيع الأدوية خلال سنة 2024 بـ39 بالمائة، إلى جانب ارتفاع استلام الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 41 بالمائة”.

وفيما يخص علاج السرطان، أوضح جرود أن الصيدلية المركزية للمستشفيات سجلت “أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر، مخصصة لعلاج هذا المرض، بزيادة تتراوح بين 20 و30 بالمائة”.

وأفاد في هذا السياق أنه تم “تخصيص 84 مليار دينار جزائري لمكافحة مرض السرطان، 66 بالمائة منها موجهة لاقتناء الأدوية المبتكرة”، وهو ما يعكس- حسبه – “الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى جميع المؤسسات الصحية”، و”الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان”.

وفي سياق متصل، تطرق جرود إلى ملف الأمراض النادرة، حيث أعلن عن “تخصيص أزيد من 40 مليار دينار جزائري لاقتناء الأدوية الخاصة بها”.

كما أشار المسؤول ذاته إلى تسجيل “قفزة نوعية بأزيد من 300 بالمائة في اقتناء الأدوية المصنعة محليا إلى المستشفيات الجزائرية خلال السنوات الخمس الأخيرة”، مضيفا أن “المستشفى الجزائري أصبح اليوم يقتني أدوية مصنعة محليا أكثر من الأدوية المستوردة”، لافتا إلى أن الصيدلية المركزية تخوض أيضا “معركة عصرنة وخلق شراكات بناءة، بما في ذلك مع المؤسسات المصغرة والناشئة”.