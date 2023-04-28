نحو استحداث خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، عن التحضير لاستحداث خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك .

وخلال زيارة قادتها الخميس إلى ولاية عين تيموشنت قالت السفيرة إن “العمل جار لاستحداث خط جوي مباشر يربط بين الجزائر ونيويورك سيساهم في دعم حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين ويعطي دفعا قويا في هذا المجال”.

وأضافت مور أوبين “تجمع بلدينا روابط عميقة وأولويتنا بالجزائر تطوير سبل التعاون والتبادلات في مجالي السياحة والزراعة خصوصا وأن هنالك إطار عمل في ذات المجال مع شركاء اقتصاديين جزائريين”.

ودعت السفيرة إلى “تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي, خاصة وأن ظاهرة الجفاف هي مشكلة تواجه البلدين”، مشيرة إلى أن بلدها “يبحث آليات ترشيد استعمال الماء لمواجهة الجفاف”.

كما جمع السفيرة لقاء مع أساتذة للغة الإنجليزية حيث أشارت إلى أن “هنالك برنامج تعاون يجمع تمثيليتها الديبلوماسية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال ترقية اللغة الإنجليزية وتطوير سبل التعاون في مجال البحث العلمي”.

كما اطلعت مور أوبين بالمناسبة على مشروع “المشتلة الذكية” المنجزة في إطار بحث علمي لقسم علوم الزراعة والتغذية.