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الجزائر

نحو استحداث منصب أستاذ لمادة الرياضة بالطور الابتدائي

الشروق أونلاين
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نحو استحداث منصب أستاذ لمادة الرياضة بالطور الابتدائي
ح.م
جانب من اجتماع اللجنة المشتركة لوزارتي التربية والرياضة

اجتمعت اللجنة الثنائية لوزارتي الشباب والرياضة والتربية، لبحث تفعيل مادة التربية البدنية في الطور الابتدائي واستحداث منصب أستاذ للمادة وترسيمه.

وحسب منشور لوزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك فإن اللقاء تمحور حول

1- إعادة تفعيل مادة التربية البدنية والرياضية بالطور الابتدائي.

2-  إيجاد كل الآليات لاستحداث منصب أستاذ تربية بدنية ورياضية في الطور الابتدائي وترسيمه.

3- توفير وتهيئة وإعادة الاعتبار لكل المنشآت الرياضية والساحات الحاضنة لجميع النشاطات الرياضية للطور الابتدائي.

4- إعادة تفعيل أقسام رياضة ودراسة بتوجه جديد ومعاصر مدروس مع دراسة إمكانية فتح عدد جديد من الثانويات الرياضية في كل من ورقلة – قسنطينة – وهران – العاصمة – بشار.

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