نحو استدعاء مزياني لخلافة محرز

ذكرت مصادر مقربة أن مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، سيوجه الدعوة إلى مهاجم نادي أبها السعودي، الطيب مزياني، من أجل خلافة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، خلال مواجهتي أوغندا وتنزانيا، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، قد أعلن في بيان له غياب محرز عن هاتين المواجهتين، بسبب معاناته من إصابة، تبعا لمراسلة تلقاها من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في وقت ظهر اللاعب رفقة أفراد من عائلته وأصدقائه، يستمتع بعطلته الصيفية بمدينة مراكش المغربية، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي الجزائري.

وأتبع “الفاف” هذا البيان بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “التويتر”، جاء فيها: “نتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني، رياض محرز.. عد إلينا سريعا”.. وهذا، ما لقي سخرية عشاق المنتخب الوطني، واتضح ذلك جليا من خلال تعليقاتهم.

ويعاني المنتخب الوطني من غياب بديل مقنع لمحرز، في ظل الإصابة التي يعاني منها أيضا لاعب نابولي الإيطالي، آدم وناس، ما جعله يقرر توجيه الدعوة إلى لاعب أبها السعودي، الطيب مزياني، الذي أعجب بإمكاناته خلال بطولة كأس العرب الأخيرة المقامة بقطر، التي توج بلقبها المنتخب الوطني المحلي، وذلك ليكون بجانب لاعب بيشكتاس التركي، رشيد غزال، في الجهة اليمنى من هجوم “الخضر”.