نحو استعمال الطاقة الشمسية في المساجد والمدارس القرآنية

تعتزم وزارة الشؤون الدينية تعميم استعمال الطاقة الشمسية في المساجد والمدارس القرآنية والزوايا، وهذا من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مع وزارة الانتقال الطاقوي.

وجرت مراسيم التوقيع على الاتفاقية، الإثنين، بين وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان.

وأكد بلمهدي في كلمة له أن هذه العملية تهدف إلى مرافقة المجتمع من حيث التحسيس في استعمال الطاقات المتجددة وعدم تبذير الطاقات الموجودة.

وأوضح المتحدث ذاته أن مصالحه تعمل على استعمال أكبر للطاقات المتجددة في المساجد المعاهد والمراكز الثقافية الاسلامية والمدارس القرآنية والزوايا.

وحسب بيان للوزارة تندرج هذهالاتفاقية ضمن برنامج الحكومة المتعلق بتطوير الطاقات المتجددة لا سيما في مجال استعمال الطاقة الشمسية في المساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية، وكذا تنظيم نشاطات توعوية وتحسيسية في مجال الانتقال الطاقوي وترشيد الاستهلاك.