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الجزائر

نحو استعمال “تقنيات فضائية” في مشاريع الأشغال العمومية بالجزائر

الشروق أونلاين
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نحو استعمال “تقنيات فضائية” في مشاريع الأشغال العمومية بالجزائر
أرشيف
تعبيرية

لبحث سبل استعمال التقنيات الفضائية في مشاريع القطاع، عقد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية جلسة عمل مع المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى اللقاء بحضور إطارات القطاع والإطارات التقنية للوكالة الفضائية الجزائرية.

وجاء في البيان أنّ الاجتماع يهدف إلى “تطوير الشراكة بين القطاع والوكالة الفضائية الجزائرية. من أجل استعمال التقنيات الفضائية في مجال الأشغال العمومية”.

وتمّ في خلال الاجتماع “عرض بعض التقنيات الحديثة التي تعمل بها الوكالة الفضائية. والتي من شأنها أن تستخدم من طرف قطاع الأشغال العمومية والمؤسسات التابعة له”.

وتسعى مصالح الأشغال العمومية على وجه الخصوص إلى “تطوير الآليات المستعملة حاليا في الدراسات التقنية للمشاريع”، يضيف ذات البيان.

وتشرف الوكالة الفضائية الجزائرية على خمسة أقمار صناعية متعددة الأغراض. ويقوم على تسييرها مجلس إدارة يضمّ ممثلين من 15 قطاع وزاري، إلى جانب مجلس علمي يتكوّن من خبراء في مجال التكنولوجيات الفضائية.

وتشتمل الوكالة على خمس وحدات عملية لـ:

  •  التقنيات الفضائية،
  •  التطبيقات الفضائية،
  •  تطويرالأقمار الاصطناعية،
  • استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية،
  • وعمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية.

جانب من الاجتماع

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