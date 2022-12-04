نحو استكمال صفقة 7 حوامات حديثة من شركة ليوناردو في 2023

اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية للدفاع بروما

عقدت اللجنة الثنائية الجزائرية الإيطالية للتعاون في قطاع الدفاع دورتها الثالثة عشر، في 30 نوفمبر الماضي، بقصر غويدوني بالعاصمة روما، الذي يعتبر مقرا للأمانة العامة للدفاع والمديرية الوطنية للتسلح في ايطاليا، أعقبتها زيارة إلى موقع الإنتاج لشركة ليوناردو للصناعات العسكرية بمنطقة فاريزي.

وأفادت أمانة وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان نقله موقع “فورميكي” الإخباري، أن أشغال اللجنة المشتركة ترأسها أمين عام الدفاع، مدير عام التسليح الوطني، لوتشانو بورتولانو، ومحمد الصالح بن بيشة، أمين عام وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، مشيرا إلى أن اللقاء جرى في جو من الرضا المتبادل، وتناول قضايا تتعلق بالتعاون في مجالات المعدات والتجهيزات، كما تم التطرق إلى تطوير قطاعات الصناعة الدفاعية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن كل النشاطات التي تم الاتفاق بشأنها خلال الدورات السابقة للجنة تم الانتهاء منها، بفضل العمل المستمر لمجموعات العمل الثنائية وأيضا بفضل التعاون الذي أبدته مجموعات صناعية ايطالية، على غرار “فين كانتييري” و”ليوناردو” و”أم.بي.دي.أ” إيطاليا، و”إليترونيكا” و”راينميتال” ايطاليا.

وشدد الجنرال بورتولانو على أهمية الجزائر كبلد شريك استراتيجي على الضفة الجنوبية للمتوسط، بالنسبة إلى أوربا وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، ونوه بالدور الذي لعبته وتلعبه الجزائر في الحوض المتوسطي، من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر وايطاليا تربطهما علاقات صداقة قوية وتعاون جد هام في عدة مجالات من بينها الدفاع.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد اعتبر الوفد الجزائري أن ايطاليا هي بمثابة شريك مرجعي، خصوصا ما تعلق بالمعدات العسكرية، التي تعتبر ذات موثوقية عالية، وأيضا استعدادات القطاع الصناعي العسكري لهذا البلد في بدء تعاون يشمل التبادل ونقل التكنولوجيا والتدريب والتكوين الموجه للأطقم والتقنيين العاملين في الجزائر.

وتم التطرق باهتمام، يضيف البيان، من طرف الوفد الجزائري، لاستكمال الاتفاقيات الموقعة مع شركة “ليونادرو”، والتي تنص على اقتناء 7 حوامات من طرازAW-139 ، موضحا أن الجانبين عبرا عن عزمهما إنهاء هذه الصفقة خلال السداسي الأول من 2023.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى اتفاق التعاون المحتمل بين شركة “فين كانتييري” الإيطالية للصناعات الحربية والورشة البحرية الجزائرية بالمرسى الكبير بولاية وهران، الذي يهدف لتطوير برنامج للتعاون البحري، يسمح للطرف الجزائري باكتساب المعرفة وتقنيات التسيير.

كما عبر الطرف الجزائري عن اهتمامه الكبير، وفق البيان، بالمروحية الجديدة للاستكشاف والمرافقة AW-249 (NEES)، التي تنتجها شركة ليوناردو.

وانتهى الاجتماع، وفق البيان، بالتزام الطرفين بمواصلة التعاون، حيث حدد من بين أهداف عام 2023 سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى زيادة التبادل والتعاون بين البلدين.