نحو اطلاق خدمة جديدة للتأمين ضد الهجمات السيبريانية

تحضر الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين “لاكار” لإطلاق خدمات جديدة لزبائنها والمتعلقة بالحماية من الهجمات السيبريانية. حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمؤسسة.

وكشف حاج محمد سبع في تصريح لوكالة الأنباء على هامش أشغال يوم دراسي نظم الأربعاء، على مستوى النادي العسكري للجيش للتعريف بهذه المؤسسة عن التحضير لإطلاق خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات القطاع الاقتصادي والمتعلقة بحماية المؤسسات الاقتصادية الصناعية منها وكذا الخدماتية من مختلف المخاطر السيبريانية.

وأضاف ذات المسؤول أنه في ظل توجه جل المؤسسات إلى الاعتماد على وسائل التكنولوجيات الحديثة واعتماد المنصات الرقمية لتسيير نشاطها إرتأت الشركة استحداث منتجات تأمينية جديدة لضمان حمايتها من مختلف الأخطار التي تهددها لافتا إلى التأمين على مثل هذه الأخطار يحتاج إلى إلتزامات مالية كبيرة .

وفي هذا الصدد، أشار حاج محمد إلى أن الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تحوز على الحصة الأكبر بسوق التأمينات الوطنية فيما يتعلق بالتأمين على المخاطر التي تهدد الشركات و هذا بنسبة 15 بالمائة بالنسبة للتأمين على الأخطار الصناعية و32 بالمائة للتأمين على النقل.