نحو اعتماد الإنجليزية في تدريس العلوم الطبية

وزارة التعليم العالي تراسل الجامعات لتعزيز استعمالها

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات بضرورة تعزيز التعليم باللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية 2023-2024، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح المسعى، مع الشروع في برمجة الدروس كاملة باللغة الإنجليزية في تخصصات العلوم الطبية.

وراسل الأمين العام للوزارة، عبد الحكيم بن تليس، مديري مؤسسات التعليم العالي من أجل تذكيرهم بالإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تعزيز التعليم باللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي، وهذا سواء من حيث تكوين الأساتذة، أو برمجة التدريس بها، بعدما انطلق العمل بها رسميا بداية من السنة الجامعية الجارية.

وفي إطار التحضير لانطلاق السداسي الثاني للسنة الجامعية الحالية، دعت الوزارة إلى ضرورة مواصلة تكوين الأساتذة الباحثين، بمن فيهم حديثي التوظيف لبلوغ مستوى تعلم يوافق درجة (B2) أو (C1)، عبر الآليات المعهودة من تكوين على مستوى مراكز التعليم المكثّف للغات وتحضير شهادة ليسانس ثانية، وبرمجة تكوينات في مؤسسات خاصة، ومتابعة دورات تكوينية عبر المنصة الرقمية المعتمدة لهذا الغرض.

وطلبت الوزارة، في مراسلة تحت رقم 011 مؤرخة 03 جانفي الجاري، من مديري الجامعات الحرص على برمجة الدروس باللغة الإنجليزية وضبط جداول توقيت حسب كل ميدان وشعبة، إذ يتعين عليهم برمجة محاضرات وحصص أعمال موجهة باللغة الإنجليزية في التكوينات المنتمية إلى الميادين ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا، في حين تتم مواصلة تدريس المواد الأفقية باللغة الإنجليزية مع إنشاء أفواج يغلب تدريس المواد فيها باللغة الإنجليزية، وهذا في التكوينات المنتمية إلى ميادين العلوم الاجتماعية والإنسانية.

أما بالنسبة لتخصصات العلوم الطبية، فأمرت الوزارة في المراسلة الموجهة لمديري الجامعات، بالشروع في برمجة الدروس باللغة الإنجليزية، وهذا بعدما تم تكوين الأساتذة المختصين فيها، حيث تعوّل الوزارة على تغيير نمط الدراسة في العلوم الطبية الذي غلبت عليه الفرنسية لسنوات للانفتاح على اللغة العالمية الإنجليزية، والتي تعد أساسية في تخصصات الطب والدراسات اللصيقة بها.

وشدّدت نفس المراسلة على أهمية العمل من أجل خلق بيئة دراسية مرافقة يُشاع فيها استعمال اللغة الإنجليزية، مثل توظيف هذه الأخيرة في الإعلانات المختلفة التي تنشر لفائدة الطلبة، ولو في شكل ترجمة لنسخ محررة باللغة العربية والتحرير والتوثيق بها في الملصقات ذات الصلة بالأحداث العلمية والنشاطات الثقافية والرياضية.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد سطّرت برنامجا مكثّفا لتعزيز اللغة الإنجليزية في القطاع، وهذا منذ السنة الجامعية الفارطة والتي انطلق فيها تكوين المؤطرين من أساتذة وباحثين وحتى طلبة الدكتوراه من خلال برنامج خاص عبر الأرضية الرقمية للوزارة، وكذا التسجيل في ليسانس اللغة الإنجليزية والدراسة في مراكز التعليم المكثّف للغات، كما أخضغت الطلبة الناجحين الجدد في البكالوريا للتكوين في اللغة الإنجليزية، لينطلق التدريس بها رسميا خلال السنة الجامعية الجارية، وهذا بشكل متفاوت من تخصص إلى آخر، مع وجود مجموعات نموذجية في عدة جامعات والتي انطلق التدريس فيها باللغة الإنجليزية بنسبة مئة بالمئة، فيما يتم تدريس عدد من المواد في بعض التخصصات باللغة الإنجليزية.