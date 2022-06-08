نحو اعتماد شاحن موحّد لجميع الهواتف الذكية.. و”آبل” تعترض

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم الثلاثاء، على فرض شاحن سلكي موحّد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية.

وسيتمّ اعتماد الشاحن الأوروبي الموحّد في غضون عامين ونصف العام، على الرغم من اعتراض شركة “آبل”.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن “المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن، بموجب القواعد الجديدة، إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازاً جديداً”.

وأضاف البيان أن “الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها، ينبغي أن تكون مزودة مع حلول خريف العام 2024، بمنفذ يو إس بي من النوع سي، بغض النظر عن الشركة المصنّعة”.

ويُتوقع أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا. في غضون 40 شهراً من دخول النص حيز التنفيذ، أي بحلول العام 2026.

أداة جديدة لحذف جميع معلوماتك الشخصية من غوغل.. بنقرة واحدة

يعمل موقع “غوغل” على تسهيل إجراءات إزالة البيانات الشخصية للمستخدمين من نتائج البحث عبر الإنترنت.

وحسب ما نقلته قناة “سي إن بي سي” في 17 ماي 2022، فقد طرح عملاق البحث المملوك لشركة “ألفابت”، سياسات وأدوات جديدة تتيح للمستخدمين طلب إزالة البيانات الشخصية.

وتتمثل البيانات التي يمكن إزالتها من نتائج البحث، في أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. أو حتى عناوين السكن الفعلية.

وفي حين كان على المستخدمين في السابق، إظهار دليل على وجود ضرر محتمل من الاحتفاظ ببياناتهم في نتائج البحث، ستصبح إزالة المعلومات ممكنة لأي سبب، وبنقرة واحدة.

وأكدت “ألفابت” أنه بإمكان المستخدمين الذين يجدون معلوماتهم الشخصية في نتائج البحث، أن يطلبوا إزالتها ببضع نقرات فقط.

وأضافت الشركة أنّ الأداة الجديدة ستكون متاحة “في الأشهر المقبلة”، حسب المصدر ذاته.