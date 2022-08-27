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نحو افتتاح فرع لعملاق الصناعة الألمانية “Bosch” في الجزائر

الشروق أونلاين
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نحو افتتاح فرع لعملاق الصناعة الألمانية “Bosch” في الجزائر
أرشيف
مقر بوش في ألمانيا

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الخميس، رئيس فرع إفريقيا لمؤسسة “بوش Bosch” الألمانية ماركوس ثيل، ورئيسة الغرفة الجزائرية الألمانية مونيكا أراث، وممثل الشركة بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد بحث الوزير رزيق مع ضيوفه “سبل تعزيز الشراكة و تطوير الاستثمار بين البلدين”. كما تطرق إلى “إمكانية إقامة فرع للشركة بالجزائر”.

واعتبر بيان الوزارة، أن افتتاح فرع لشركة “بوش” الألمانية في الجزائر، سيضمن لها “ولوج السوق الإفريقية بقوة، خاصة في ظل وجود البلاد ضمن منطقة التبادل الحر في إفريقيا”.

وتنشط “بوش”، وهي شركة متعددة الجنسيات، يقع مقرها في غيرلينغن الألمانية، في مجالات النقل، والسلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا الصناعية، وتكنولوجيا الطاقة والبناء.

جانب من اللقاء

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