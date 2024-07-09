نحو التحاق ريان شرقي بنادي بروسيا دورتموند الألماني

يريد الهروب من الدوري الفرنسي

وافق المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأولمبي بقيادة تيري هنري بمغادرة لاعبه الفرانكو جزائري ريان شرقي من معسكر الديكة لأمر طارئ.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية بأن تيري هنري المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأولمبي ارتأى تسريح اللاعب من تربص الفرنسي من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مثلما أكده موقع” أوراس”.

ويسعى اللاعب الجزائري الأصل ريان شرقي، نجم منتخب فرنسا الأولمبي، لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني، من أجل إحياء مسيرته. ويرغب شرقي في استعادة بريقه، من خلال الهروب من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي دخل معه في عدة أزمات خلال الفترات الأخيرة.

وكان بروسيا دورتموند اتفق منذ أكثر من أسبوع مع أولمبيك ليون على شراء عقد شرقي، في صفقة تصل قيمتها لنحو 15 مليون يورو، في وقت كان فيه الجميع ينتظرون الإعلان الرسمي، توقف كل شيء دون سابق إنذار.

وذكرت قناة ”سكاي الألمانية” أن والدة كيليان مبابي فايزة العماري كانت سببا رئيسيا في تعطل صفقة انتقال شرقي إلى دورتموند، اعتبارا أن فايزة العماري تتكفل بإدارة شؤون وتسيير أعمال اللاعب ريان مؤخرا. وورد في المصدر ذاته أن فايزة العماري وكيلة أعمال ريان شرقي أثارت استياء إدارة دورتموند، بسبب طريقتها في التفاوض مع النادي الألماني، حيث كشفت القناة الألمانية أن والدة مبابي قدمت طلبات وشروطا صعبة التجسيد على أرض الواقع.

وأعلن تيري هنري المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأولمبي، قائمة الفريق استعداًدا لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الفترة من 24 جويلية الجاري حتى 9 أوت المقبل. ويتبارى المنتخب الفرنسي في ”الأولمبياد“ ضمن المجموعة الأولى رفقة الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا، ونيوزيلندا.