نحو اللّجوء إلى هذا القرار بِخصوص “كان” 2023

تُخطّط “الكاف” بِالتنسيق مع اتحاد الكرة الإيفواري، لِتنظيم النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، شتاءً بدلا من الصيف.

ويُفترض أن تحتضن كوت ديفوار البطولة الإفريقية في صيف 2023، لكن لِأسباب مناخية حيث تتساقط الأمطار بِغزارة في هذا البلد وفي هذا الفصل، فإن “الكاف” تُفكّر في إجراء المنافسة في مطلع عام 2024.

ووجد اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، الإثنين، نفسه مُجبرا على إيقاف مباراة في البطولة المحلية وتأجيلها إلى تاريخ الثلاثاء، جمعت بين فريقَي أفريكا سبور وملعب أبيدجان. وذلك بِسبب التهاطل الغزير للأمطار.

واصطدم اتحاد الكرة العاجي، الثلاثاء، بِالمشكل ذاته (استمرار تساقط الأمطار). ولجأ إلى تأجيل المباراة مرّة ثانية إلى تاريخ لاحق.

واستنادا إلى تقارير صحفية إيفوارية، فإن اتحاد الكرة المحلّي سيُنسّق مع “الكاف” لاحقا، من أجل تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا في شتاء 2024 بدلا من صيف 2023.

وعلى عكس بلدان شمال إفريقيا، تتساقط الأمطار بِغزارة في باقي مناطق القارّة السمراء، خاصّة تلك القريبة من خطّ الاستواء.

وكانت “الكاف” قد أصدرت قرارا يقضي بِتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا صيفا بدلا من الشتاء، وجسّدته في نسخة مصر 2019. ثمّ اضطرّت في الطبعة الموالية بِالكاميرون إلى العودة إلى “الصّيغة الشتوية”، لكن قالت إن الأمر مؤقّت، وشدّدت على أن تنظيم البطولة سيبقى في الفصل الصيف.

وكان يُمكن لـ “الكاف” تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا مرّة كلّ 4 سنوات، مثلما هو الأمر في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومناطق أخرى معتمدة لدى “الفيفا”. وفي فصل الشتاء، مع التخلّص من ضغوط الآخرين (الأوروبيين تحديدا). ولكن الجشع أعمى بصيرة مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأن إجراء “الكان” مرّة كلّ عامَين يُضخّم عائداتهم المالية وأرصدتهم البنكية.