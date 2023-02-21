نحو انتقال لاعب مولودية الجزائر السابق آليو ديانغ إلى بيشكتاش التركي

تم بيعه للأهلي بمليون دولار وقيمته السوقية اليوم 8 ملايين دولار

بات متوسط ميدان فريق مولودية الجزائر السابق ولاعب الأهلي المصري حاليا، الدولي المالي آليو ديانغ، في طريقه للانتقال إلى إحدى البطولات في القارة الأوروبية، وفق ما أوردته الصحافة المصرية.

وأوردت يومية “المصري اليوم” أن إدارة الأهلي “تكون قد وافقت على رحيل آليو ديانغ في الفترة الحالية إلى نادي بيشكتاش التركي بشرط ضم المهاجم الدولي الكونغولي جاكسون موليكا”، وأضاف المصدر أنه ومن خلال هذه الصفقة “يتحصل الأهلي على الفارق بين ثمن اللاعبين الذي قد يصل إلى مليوني دولار أو 3 ملايين وفقا للمفاوضات بين الناديين”. وما زال فريق بيشكتاش يتمسك بضم الوسط الاسترجاعي السابق لمولودية الجزائر، أليو ديانغ، بعدما دخل في مفاوضات معه منذ حوالي سنة، في الوقت الذي يصر فيه مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على ضم رأس الحربة المتميز موليكا.

وشهدت الأيام الماضية تجدد مفاوضات بيشكتاش لضم ديانغ خاصة أن فترة الاستقدامات في البطولة التركية ما زالت مفتوحة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منحهم استثناء إلى غاية 5 مارس القادم للتوقيع مع لاعبين جدد، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد. وكانت “القلعة الحمراء” قد عرضت قيمة 4 ملايين أورو في “الميركاتو” الشتوي الماضي لضم موليكا، غير أن مسؤولي بيشكتاش رفضوا العرض، مطالبين بمبلغ 6 ملايين يورو مقابل تسريحه. وعلى الجانب الآخر، يشترط الأهلي منذ فترة الحصول على 8 ملايين أورو لبيع لاعبه المالي، حيث أشارت الجريدة أن “الناديين قد يتفقان في الفترة المقبلة على صيغة لضم اللاعبين”. جدير بالذكر أن ديانغ (26 سنة)، التحق بصفوف النادي المصري العريق في صيف 2019 قادما من فريق مولودية الجزائر، بعقد مدته خمسة مواسم.