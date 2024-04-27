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رياضة

نحو انسحاب اتحاد العاصمة

الشروق الرياضي
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نحو انسحاب اتحاد العاصمة
ح.م

يُرجّح أن ينسحب فريق اتحاد العاصمة ولا يخوض مواجهة نهضة بركان المغربي.

ويُفترض أن تُجرى المواجهة بِالمغرب سهرة هذا الأحد، لِحساب إيّاب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وبعد عقد الاجتماع التقني بين الناديَين، السبت، أصرّ مُمثّل الكرة المغربية على ارتداء القميص الذي يُظهر الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية مُدمَجة مع المُحتلّ بلاد محمد السّادس.

ومعلوم أن الصّحراء الغربية تُعاني جرائم المُحتلّ المغربي.

وكانت إدارة نادي اتحاد العاصمة قد تقدّمت بِشكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية، رفضا للحكم الجائر الذي أصدرته “الكاف”.

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