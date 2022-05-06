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الجزائر
الوزارة تعلن عن 6 التزامات للتهدئة

نحو انفراج أزمة مقاطعة صب نقاط الاختبارات

نشيدة قوادري
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نحو انفراج أزمة مقاطعة صب نقاط الاختبارات

أعلنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، عن عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية بدءا من الأسبوع المقبل، للفصل بشكل نهائي في قرار التراجع عن عملية مقاطعة صب علامات التلاميذ من عدمها، وذلك بناء على جملة الالتزامات المقدمة من قبل وزير التربية الوطنية كذا ومخرجات اللقاء الثنائي الأخير المنعقد بتاريخ الـ27 أفريل.

وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها في الـ5 ماي الجاري، بأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد التزم خلال اللقاء الذي جمعه بالمكتب الوطني للكناباست، بتسوية ما تبقى من المخلفات المالية المتراكمة للموظفين والمترتبة عن الترقيات في الدرجات والرتب قبل نهاية شهر ماي الجاري، بالإضافة إلى تعهده بعدم إخضاع الترقية إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” إلى إجراءات الحركة التنقلية، حيث يحافظ أصحابها على مناصبهم الأصلية، وكذا السهر للوقوف على تسوية كافة المشاكل الولائية المطروحة من طرف النقابة على غرار ولايات البيض وخنشلة وتيزي وزو ووهران، والالتزام بما ورد في المحاضر الثنائية الممضاة بين الوزارة و النقابة، وعليه فقد تقرر دعوة كافة الأساتذة لعقد جمعيات عامة يوم الأحد 8 ماي الجاري ثم المرور لعقد مجالس وطنية من قبل المكاتب الولائية يوم الـ9 منه، تحضيرا لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يومي 10 و11 ماي، لدراسة ومناقشة المستجدات الحالية وفتح النقاش حول مخرجات الوزارة للمشاكل والانشغالات المطروحة.

وأضافت النقابة بأن الوزارة قد أسدت أيضا تعليمات لمديريها التنفيذيين، تحثهم من خلالها على الشروع في رفع التجميد عن منحة تحسين الأداء التربوي “المردودية” للأساتذة المقاطعين لصب علامات التلاميذ في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، والشروع في صبها في آجال قريبة جدا، بالإضافة إلى الكشف رسميا عن عدد المناصب المالية المخصصة لمسابقة ترقية الأساتذة إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” والمقدرة بـ36 ألف منصب مالي.

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