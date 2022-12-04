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الجزائر

نحو انفراج مأساة “عمّار” الطفل الجزائري العالق بمطار اسطنبول (فيديو)

الشروق أونلاين
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نحو انفراج مأساة “عمّار” الطفل الجزائري العالق بمطار اسطنبول (فيديو)
أرشيف
مطار اسطنبول

لم يكن الطفل عمّار لعور من ولاية تبسة يتصوّر أنه سيفقد والدته في الأراضي التركية. في طريق عودة أسرته من البقاع المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة.

أكثر من ذلك، بقي الطفل عالقا مع والده عمر في مطار اسطنبول منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد تخلّفهم عن رحلة العودة، بسبب تدهور حالة والدته الصحية، وفق ما تناقلته صفحات محلية.

فعند وصول الأسرة إلى مطار اسطنبول، تأزمت صحّة الوالدة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقّي العلاج، قبل أن تفارق الحياة.

الطفل عمّار ووالده، سيعودون يوم الإثنين إلى الجزائر. بعد تدخّل منتدى الجالية الجزائرية في تركيا للتكفّل بحالتهم.

وحسب منشور للمنتدى، ستتمّ كذلك متابعة نقل جثمان والدة عمّار، المتوفاة في تركيا، على مستوى القنصلية العامة الجزائرية باسطنبول.

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