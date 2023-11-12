نحو انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في غزة

بداية من الخميس بسبب نفاذ الوقود

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية إسحاق سدر، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل. بسبب نفاد الوقود.

وحذر الوزير الفلسطيني في مؤتمر صحفي، من أن يساهم غياب الخدمة بالكامل في تعميق الكارثة الإنسانية. لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.

وأضاف سدر أن الأمر سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها، ومع مراكزها. ما قد يتسبب بعدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة.

واعتبر الوزير هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي والحقوق الأساسية المنصوص عليها، وقال إنها تلعب دورا في إخفاء جرائم الاحتلال.