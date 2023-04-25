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رياضة

نحو برمجة مقابلات لِرابطة الأبطال خارج أوروبا

الشروق الرياضي
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نحو برمجة مقابلات لِرابطة الأبطال خارج أوروبا
ح.م
مُجسّم كأس رابطة أبطال أوروبا.

يُخطّط الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم لِأمر غير مسبوق، يتعلّق بِبرمجة مقابلات من منافسة رابطة الأبطال بينها اللّقاء النّهائي، في بلد لا ينتمي إلى القارّة العجوز.

ويُجرى نهائي رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي بِمدينة إسطنبول التركية، ويُقام نهائي النسخة الموالية بِالعاصمة البريطانية لندن، ثمّ تحتضن مدينة ميونيخ الألمانية نهائي طبعة 2025.

وقال ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، إن هيئته تُخطّط لِإقامة مقابلات لِرابطة الأبطال بِالولايات المُتّحدة الأمريكية عام 2026.

وتستضيف أمريكا في العام ذاته نهائيات كأس العالم، بِالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وفسّر تشيفيرين هذه الخطوة بِالشعبية التي باتت تُحظى بها رياضة كرة القدم في أمريكا، فضلا عن إمكانية جني عائدات مالية ضخمة.

ودأبت عديد اتحادات الكرة الوطنية والقارّية في السنوات القليلة المالية على برمجة بعض منافساتها بِمناطق “غير تقليدية”، على غرار السعودية مع مباراة الكأس الإسبانية والإيطالية الممتازة، وقطر مع الكأس الإفريقية الممتازة. وذلك لِأغراض تسويقية بحتة.

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