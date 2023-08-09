نحو بقاء آيت نوري في ولفرهامبتون الإنجليزي

بعد رحيل المدرب لوبيتيغي عن الفريق

يتجّه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، للبقاء في الدوري الإنجليزي مع فريقه ولفرهامبتون، وهذا بعدما قررت إدارة النادي إقالة المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، بسبب خلافات في وجهات النظر.

وأعلن نادي وولفرهامبتون، الأربعاء، إقالة مدربه الإسباني جولين لوبيتيغي، بالتراضي، قبل 6 أيام من بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون الظهير الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، من بين أبرز المستفيدين من رحيل المدرب لوبيتيغي عن الفريق، من أجل استعادة مكانته في تشكيلة “الذئاب” التي كان فقدها بعد التحاق الأخير بالفريق نوفمبر الماضي.

وكان الظهير الأيسر الجزائري، ريان آيت نوري، على وشك مغادرة النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهذا تفاديا لتكرار نفس السيناريو الذي كان قد عاشه الموسم الماضي مع المدرب الإسباني، الذي أخرجه من حساباته ولم يعد يعتمد عليه إلا نادرا.

وكان لوبيتيغي التحق بالعارضة الفنية للنادي الإنجليزي في نوفمبر 2022، ونجح في قيادة الفريق إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال النادي الإنجليزي في بيانه: “لقد أقر المدرب والنادي بخلافاتهما في الرأي حول بعض القضايا، واتفقا على إنهاء التعاقد وديًا حيث رأيا أنه الحل الأفضل لجميع الأطراف”.