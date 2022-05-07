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رياضة
يملك حرية اختيار وجهته المستقبلية

نحو بقاء وناس في نابولي الموسم القادم

سمير حمزة
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نحو بقاء وناس في نابولي الموسم القادم

يتجّه المهاجم الدولي الجزائري، آدم وناس، للبقاء في صفوف ناديه نابولي الإيطالي، رغم عدم تجديد عقده مع النادي لحد الآن والذي ينتهي الصيف المقبل، حسب ما ذهبت إليه مصادر إعلام إيطالية.

وقال الصحفي الإيطالي، لوكا ماركيتي، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، بأن آدم وناس يتجه لمواصلة مشواره مع “البيرتينوبي” رغم تذبذب ظهوره مع نابولي هذا الموسم، جراء الإصابات المتكررة التي أعاقت مسيرته ومنعته من التألق وفرض نفسه في تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي.

وحسب تصريح ماركيتي لشبكة “سكاي سبورتس فإن بقاء الدولي الجزائري في نابولي هو الخيار الأمثل بالنسبة له، قائلا: “اللاعب الجزائري وناس، يعتمد بشكل كامل على مؤهلاته الفنية، ونابولي هو الفريق الذي يوفر له المساحة للتعبير عن ذلك”.

وبالنظر لهذه الاعتبارات، أكد الإعلامي الإيطالي أنه يفترض أن يستمر وناس مع نابولي خلال الموسم القادم، علما وأن الدولي الجزائري يمتلك حرية اختيار وجهته المستقبلية على اعتبارا عدم تجديد عقده مع نابولي.

في ذات السياق، ذكرت عديد المصادر القريبة من اللاعب، أن وناس لا يريد التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله، ويفضل إنهاء الموسم واخذ كل الوقت قبل الفصل في وجهته القادمة، سواء بتمديد عقده والبقاء في نابولي أم تغيير الأجواء والالتحاق بفريق يضمن فيه اللعب بانتظام.

من جهتها، لا تريد إدارة النادي الإيطالي التفريط في خدمات أدم وناس وتسعى لمنحه عقدا جديدا، لكن مع بنود وشروط جديدة، تتضمن تخفيض راتبه، بما يتناسب ومشاركاته القليلة في المباريات الرسمية، بسبب سلسلة الإصابات التي يتعرض لها في كل مرة.

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