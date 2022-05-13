نحو بقاء يوسف بلايلي في براست لمواسم أخرى

النادي يريد تفعيل بند تمديد عقده

يتجه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، للبقاء، بنسبة كبيرة، مع فريقه ملعب براست الفرنسي، خلال الموسم القادم، حسب ما أكدته مصادر إعلامية فرنسية.

وحسب ما أوردته أمس، المجلة الرياضية المتخصصة الفرنسية “أونز مونديال”، فإن نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي منح موافقته لإدارة “ملاعب براست” للبقاء وتفعيل بند تمديد عقده مع النادي لموسمين آخرين.

وكان بلايلي انضم إلى تشكيلة براست خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر، وأمضى معه على عقد لمدة 5 أشهر، مع إمكانية تمديده لمواسم أخرى.

وتأتي رغبة إدارة النادي الفرنسي في الاحتفاظ باللاعب الجزائري بالنظر إلى ما قدمه خلال المباريات الأخيرة للفريق، وتألقه بشكل ملفت مقارنة مع بدايته المحتشمة.

وتمكن بلايلي خلال الجولات الأخيرة للدوري الفرنسي من العودة بقوة نوعا ما وإظهار بعض إمكاناته، والتي سمحت له من تسجيل أول أهدافه مع براست.

وبالموازاة مع رغبة براست في الاحتفاظ به، كشفت بعض المصادر الإعلامية الفرنسية الخميس، عن اهتمام ثلاثة أندية يونانية بالمهاجم الدولي الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من العملاق اليوناني أولمبياكوس، أييك اثينا وأريس سالونيك.