نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب بغضون 2027

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، بلوغ الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب بشكل نهائي بغضون سنة 2027 وذلك ضمن المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية.

وصرح شرفة الذي كان برفقة وزير الري طه دربال خلال زيارة ميدانية قادتهما إلى ولاية تندوف، الخميس، بأن دائرته الوزارية ستشرف بداية من الأسبوع المقبل على إطلاق إنجاز 30 وحدة من الصوامع الخاصة بتخزين الحبوب بقدرة تخزين تصل الى 30 مليون قنطار وذلك ضمن المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية بهدف بلوغ اكتفاء ذاتي كلي في القمح الصلب في أفاق 2027.

وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية بقانون الاستثمار الذي سيفتح المجال للشراكة مع المؤسسات الأجنبية والذي ستسمح من الاستفادة من التجربة والتكنولوجيا من أجل تحسين المردود في مجال الزراعات الاستراتيجية.

وشدد شرفة على ضرورة تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، مبرزا في ذات السياق بأن زهاء 3000 هكتار من صنف الأرقان سيتم غرسها خلال هذا الموسم، ما يجعل من الجزائر بلدا منتجا لزيت الأرقان في المستقبل.

وثمن الوزير الإنتاج الفلاحي الذي حققته الجزائر هذه السنة، لاسيما في بعض المناطق الجنوبية على غرار أدرار، تيميمون، إليزي, غرداية و المنيعة ما يحفز على توسيع المساحات الموجهة لإنتاج الحبوب بكل أنواعها إلى نحو 500 ألف هكتار لضمان مخزون استراتيجي منتج في المناطق الصحراوية”.