نحو تأجيل “كان” 2025 إلى بداية 2026

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس إمكانية تأجيل كأس أمم إفريقيا 2025 إلى بداية سنة 2026 وبالتحديد في شهر جانفي وفيفري، على أن تكون نتائج هذه المنافسة مؤهلة مباشرة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة، المكسيك وكندا في صيف ذات السنة وسيتم مناقشة المقترح خلال اجتماع المكتب التنفيذي شهر جويلية المقبل..

والذي ستتخلله عملية انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة الإفريقية، علما أن رئيس الفاف ترشح لمنصب في هيأة موتسيبي لمنطقة شمال افريقيا ويتنافس مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحميم الشلماني.