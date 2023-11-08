نحو تأسيس جمعية قدماء لاعبي نصر حسين داي

يحتضن، مساء الخميس، بداية من الساعة الخامسة، على مستوى المركز الثقافي لحسين داي، جمعية عامة تأسيسية لقدماء لاعبي نصر حسين داي لكرة القدم. وتأتي هذه المبادرة من طرف عدد من اللاعبين السابقين لأبناء مدرسة ” ملاحة حسين داي” العريقة، من بينهم المدرب الوطني السابق مزيان اغيل، اللاعب الدولي السابق سيد علي لعزازي، المدرب كريم زاوي ولاعبين آخرين من عديد الأجيال التي لعبت في الفريق.

وتهدف الجمعية إلى خلق فضاء يلم شمل عائلة النصرية من اللاعبين السابقين، وكذا محاولة تقديم يد المساعدة للفريق الحالي التي يتخبط في الكثير من المشاكل.