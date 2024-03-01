نحو تتويج قمة الجزائر للغاز بأربعة مكتسبات رئيسة

خبراء يراهنون على دبلوماسيتها الفعالة في الظل

توقّع الخبير الاقتصادي إبراهيم قندوزي، الخميس، تتويج قمة الغاز، إعلان الجزائر بأربع نتائج رئيسة.وفي تصريح خاص بالإذاعة الجزائرية، ركّز قندوزي على أنّ القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات المنتجة للغاز، ستركّز على تعميق صناعة الغاز، وتأكيد دور الغاز في الاقتصاد العالمي، كمصدر طاقوي نظيف ومورد له أهميته في آفاق العام 2040.

ورأى أستاذ الاقتصاد أنّ القمة لن تستبعد المسائل المتصلة بالأمن الطاقوي، خصوصا مع ما يمرّ به العالم من ظروف استثنائية اعتبارا للاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثالث.

ولم يفصل قندوزي مآلات القمة عن رهان البيئة النظيفة وما يتصل بتقليص تأثير الكربون بتحسين نجاعته الطاقوية والميدانية، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإدماج تقنيات منخفضة الكربون، في طرق وأساليب النشاط الغازي.

ومن جهته، رأى عميد كلية المحروقات والكيمياء لجامعة بومرداس، البروفيسور بوجمعة حمادة، أنّ القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات المنتجة للغاز تشكّل موعدا هاما لحسم مشاكل سوق الغاز العالمية.

وركّز البروفيسور حمادة على حرص الجزائر الدائم لتقريب وجهات النظر بين سائر متعاملي الغاز، ما يكرّس صورة الجزائر كدولة حريصة على التوافق.

وتابع البروفيسور: “القمة أتت في ظرف حسّاس اعتبارا لما يطبع المنظومة الدولية، ما يؤهّل موعد الجزائر لحلحلة مشاكل كثيرة وتقريب وجهات النظر”.

وبحسب البروفيسور حمادة، يبقى الرهان الأكبر في توصّل قمة الجزائر لضمان استقرار السوق الطاقوية العالمية، وسيكون دور الجزائر هاما على هذا الصعيد، خصوصا مع امتلاك الجزائر دبلوماسية قوية تعمل في الظلّ، وتبقى دائما فعّالة في مختلف الأحداث الكبرى، ونجحت دائما في تجاوز المشاكل وطيّ الأزمات”.

وأردف البروفيسور حمادة: “يبقى الأهم اليوم، مواصلة الجزائر أدوار الوساطة والتشاور مع الدول المصدّرة للغاز والتي تتقاسم معها الجزائر الكثير من نقاط التقاطع حول الرؤى المستقبلية للصناعة الغازية والطاقوية بشكل عام”.

وانتهى الخبير الطاقوي إلى الإشادة بامتياز الجزائر في تنظيم موعد بهذا الحجم على أعلى مستوى، بشهادة مختلف وفود العالم، وهو ما أجمع عليه مختلف متابعي قمة الغاز بالجزائر.