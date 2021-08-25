نحو تثمين أجور عمال الصحة ومراجعة القوانين الأساسية

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء، عن تقديم اقتراحات لتثمين أجور عمال الصحة ومراجعة القوانين الأساسية.

وأكد الوزير خلال ترأسه اجتماعا حول إجراءات تحسين الصحة العمومية أنه تم الشروع في تنفيذ قرارات الرئيس المتعلقة بمراجعة القوانين وتثمين المسار المهني الذي ينعكس باستفادة مستخدمي الصحة من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم.

وأوضح بن بوزيد أنه تم اقتراح برنامج عمل بحيث يقدم كل هيكل مجموعة من النصوص التنظيمية في أجال محددة.

وأضاف أن أهم النصوص التنظيمية ستكون محل متابعة يومية من طرف مصالح الوزير.