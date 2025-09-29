نحو تجنّب منصف بقرار المشاركة في مباراة ضد فريق إسرائيلي هذا الخميس

بن ناصر لن يشارك في المباراة بسبب عدم تسجيله في القائمة الأوروبية

تواجه الدولي الجزائري منصف بقرار مشكلة حقيقية عندما يستضيف ناديه دينامو زغرب الكرواتي، هذا الخميس فريقا إسرائيليا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، فهل سيقاطع الدولي الجزائري هذه المباراة أم أن ضغوطات فريقه ستحتم عليه اللعب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في صربيا على ملعب تي إس سي أرينا، وهي المواجهة التي سيكون فيها اسماعيل بن ناصر، اللاعب الجزائري الثاني في دينامو زغراب الكرواتي، غير معني بالمشاركة فيها بسبب انضمامه المتأخر للفريق وعدم قيده ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بالمنافسة الأوروبية، وبالتالي سيتجنّب بن ناصر الإحراج.

بالنسبة لمنصف بقرار، فإن الوضع مختلف تمامًا، اعتبارا أن المهاجم الجزائري، الذي تألق في الجولة الأولى من البطولة، مؤهل بالفعل لهذه البطولة، لذلك يواجه معضلة حقيقية وهل بإمكانه تجنب المشاركة في هذه المواجهة.

هذه القضية ليست بجديدة على الرياضيين الجزائريين، فلسنوات عديدة، رفض لاعبون جزائريون بشكل منهجي عدم المشاركة أمام أندية الكيان الصهيوني، بسبب موقف الجزائر الدائم من القضية الفلسطينية.

و يتألق هذا الموسم بقرار مع فريقه دينامو زغرب حيث سجل في آخر جولة مع الفريق أمام نادي سلافين، حيث انتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وجاء هدف بقرار في الدقيقة الـ 70، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحه ثلاث نقاط مهمة في سباق الصدارة، ورفع المهاجم الجزائري رصيده إلى ستة أهداف مع دينامو زغرب، منذ انضمامه الصيف الماضي، قادماً من الدوري الأميركي، ليبرهن على قيمته الهجومية الكبيرة.