نحو تحقيق تغطية شاملة بالغاز لجميع المؤسسات التربوية

المدية ولاية نموذجية ونسبة الربط 100 بالمائة بالمتوسطات

كشفت وزارة التربية الوطنية، الأرقام الرسمية الخاصة بنسب ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الغاز الطبيعي للطورين المتوسط والثانوي بولاية المدية، كنموذج لبقية الولايات، وذلك في إطار تعزيز الهياكل القاعدية للقطاع وضمان بيئة صحية ومناسبة للتلاميذ.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، الحامل لرقم 9817، وبناء على مرجع وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 4047، المؤرخ في 9 ديسمبر 2005، قدم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، توضيحات شافية عن ملف جد حساس ويتعلق بربط المؤسسات التربوية بالغاز الطبيعي، حيث لفت في هذا الشأن أن البيانات الرسمية الواردة إلى مصالحه المختصة، قد أظهرت تقدماً كبيراً في مؤشرات التنمية والربط بالطاقة الحيوية داخل المدارس بالولايات عموما وبولاية المدية بشكل خاص.

ومن هذا المنطلق، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال صادر عنه بتاريخ 20 ماي الفائت، تحت رقم 523، أن وضعية الربط بشبكة الغاز الطبيعي قد جاءت متباينة نوعا ما بين الأطوار، بحيث حققت الولاية في الطور المتوسط نسبة تغطية كاملة بلغت 100 بالمائة، بعدما جرى ربط جميع المتوسطات البالغ عددها 171 مؤسسة بشبكة الغاز الطبيعي.

وأما بخصوص الطور الثانوي، فأشار الوزير سعداوي إلى أن نسبة الربط قد وصلت إلى 97.22 بالمائة، حيث تم تزويد 70 ثانوية بالغاز الطبيعي من إجمالي 72 ثانوية متواجدة عبر تراب الولاية.

وفيما يخص الثنائية المتبقية في الطور الثانوي والتي لم يستكمل ربطها بعد بالشبكة، أوضح وزير التربية الوطنية، أن عدم ربطهما يعود أساساً إلى “الحالة الفيزيائية لهما”، بحيث أكد في هذا الشأن على أنه قد تم إعداد خبرة تقنية متخصصة من أجل إعادة تأهيلهما، على أن يتم التكفل التام بعملية الربط فور الانتهاء من أشغال الترميم الجارية.

وإلى ذلك، فإن هذا الرد البرلماني، يعكس مدى الحرص على متابعة الانشغالات المحلية ومواصلة الجهود لضمان التغطية الشاملة لوسائل التدفئة والطاقة بكافة المؤسسات التربوية، لاسيما في المناطق التي تشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، وبالتالي تمكين المتمدرسين من متابعة دروسهم في بيئة صحية وآمنة من دون مخاطر وذلك طيلة الموسم الدراسي.

ومن ثمّ، فإن هذه المجهودات تأتي لأجل دعم وتعزيز وتكريس كافة العمليات المرتبطة بالتضامن المدرسي، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وعلاوة على ذلك، فإن الظروف المثالية لتمدرس التلميذ خاصة في الابتدائي، تعد واحدة من الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأهمية البالغة للمتابعة، بما يحقق النجاح والرقي بالمدرسة الجزائرية.

وبالتالي، فالوزارة الوصية وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية الوطنية، تحرص على خلق بيئة تعليمية مثالية، حيث نجحت في طي ملف أزمة النقل المدرسي في العديد من المناطق النائية، سواء بتوفير النقل أو بصيانة ومتابعة وضعية الحافلات، أو إنشاء أقسام توسعة في المدارس، إلى جانب توفير التدفئة وإيلاء أهمية بالغة لملف “الإطعام المدرسي”، عبر تهيئة “مطاعم مركزية” لتعميم الاستفادة من الوجبات الساخنة، قصد الحد من تقديم الوجبات الباردة، ما مكّن من توفير مناخ تعليمي آمن وسلس للتلاميذ.