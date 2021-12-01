نحو تحيين اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الثقافة ومحافظة الأمازيغية في 2016

الوزيرة شعلال استقبلت الهاشمي عصاد

حظي الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيعية باستقبال من قبل وزيرة الثقافة، وفاء شعلال، حيث تناول اللقاء عمل المحافظة وبرنامجها المنتظر للموسم المقبل، حيث أشار بيان لوزارة الثقافة أن الوزيرة شعلال أبدت “استعداد الوزارة لمرافقة برنامج المحافظة، بما يساهم في دعم وترقية الأمازيغية كمكون أساسي في الثقافة والهوية الوطنية”.

من جهة أخرى، تطرق اجتماع عصاد بالوزيرة “إلى مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، على غرار تحيين اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسستين في 12 جانفي 2016، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، بغية تعزيز أمثل لهذا التعاون المثمر والمتميز بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة الثقافة والفنون، وفق صلاحية كل هيئة”، وفق ما أوضحه بيان للمحافظة.

وينتظر أن يتوج هذا التشاور بلقاء عملي ثان، بين الطرفين لوضع برنامج عملي ترمي فيه المحافظة إلى أن تكون شريكا حقيقيا وصاحب مبادرة.

من جهة أخرى، قدمت المحافظة السامية للأمازيغية إصدرا جديدا يتضمن نصوصا شعرية غنائية بالمتغير اللغوي “كورانجي”، وقعها مصطفى مخلوفي.

ويندرج هذا الإصدار، بحسب بيان للمحافظة السامية ضمن مهام إعادة الاعتبار للأمازيغية وترقية ثقافتها ولغتها، وكخطوة ملموسة للالتزامات التي قدمها سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، لدى قيامه بزيارة عمل إلى ولاية بشار في فيفري 2021، التي تواصل أثناءها مع مجموعة من مواطني منطقة تبلبالة، الذين ناشدوه ضرورة دعم والتكفل بما تبقى من هذا التراث اللغوي المحلي، المعروف بـ”كورانجي”.

وأضاف البيان أن هذا الإصدار المنجز من طرف المحافظة السامية للأمازيغية، بالشراكة مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يأتي “خدمة للذاكرة الوطنية، وللتنويه بعراقة التواصل الاجتماعي واللغوي للجزائر مع جيرانها في جنوب الصحراء، المعروفة بفضاء الساحل الكبير”.

للإشارة، يعتبر”كورانجي” من المتغيرات اللسانية الأمازيغية غير المعروفة، يتشكل من مزيج من أمازيغية محلية وتراكم لمفردات عربية ومفردات من اللغة النيلية ـ الصحراوية “السونغاي”، التي مازالت متداولة في عدة دول من منطقة غرب إفريقيا.

وقد أدرجته اليونيسكو” ضمن قائمة اللغات المهددة بالانقراض، حيث ينحصر تداوله حاليا في قرى كوارا (زاوية) وإيفرنيو (شراعية) ويامي (مخلوف)، المتاخمة لواحة تبلبالة بولاية بني عباس، جنوب غرب الجزائر.