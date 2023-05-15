نحو تخفيض أسعار السكنات بالبنوك الإسلامية

السلطات ستتكفّل بدعم جزء من هامش الربح لتشجيع الإقبال عليها

تتجه البنوك الإسلامية والمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة لوكالات ونوافذ وشبابيك مطابقة للشريعة، نحو الإعلان عن تخفيضات في هامش الربح لمنتجات السكن، بمختلف الصيغ، تزامنا مع استفادتها من دعم الهامش، وهو ما سيُخفّض التكلفة التي يتحمّلها الزبون.

ووفق ما علمته “الشروق”، تُحضّر الحكومة للتكفّل بدعم هوامش الربح التي تحققها البنوك الإسلامية في الجزائر في عمليات تمويل اقتناء سكنات، بشكل سيدفع الراغبين في الحصول على السكنات إلى إقبال أكبر على المصارف الإسلامية للاستفادة من تمويلات السكن المختلفة على اعتبار أن التكلفة التي يتحملها زبائن هذه البنوك ستنخفض.

وستكشف البنوك الإسلامية وحتى البنوك العمومية المعتمدة للتمويل الإسلامي، قريبا، عن اعتماد هوامش ربحية مدعمة، وهو ما يُفيد أن الدّولة ستتكفّل بدفع الحصة الأكبر من هامش الربح ولن يدفع المستفيد إلا هامشا ضئيلا. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحفيز تنافسية البنوك الإسلامية، التي تركز على تقديم خدمات بنكية تشاركية، كانت ضعيفة في سوق تمويل السكن بالجزائر، جراء استفادة البنوك الكلاسيكية من تطبيق نسب فوائد ميسرة تتراوح ما بين 1 و3 بالمائة بقرار حكومي تم اعتماده منذ أكثر من 10 عشر سنوات.

وتواجه البنوك الإسلامية التشاركية مشكل الإقبال الضئيل، على اعتبار أن هوامش أرباحها في هذا المجال تتراوح ما بين 6 إلى 8 بالمائة، وبالتالي يجد زبائنها أنفسهم يدفعون تكلفة أكبر لاقتناء سكنات مقارنة مع ما يدفعه زبائن البنوك الكلاسيكية.

ويأتي القرار الحكومي الجديد، في سياق فتح المجال للخدمات المصرفية التشاركية للتطوّر أكثر في السوق المالية الجزائرية، والمساهمة في الشمول البنكي ومحاولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية.

ومن المتعارف عليه، أن فئة كبيرة من الجزائريين يعزفون عن التعامل مع البنوك لأسباب دينية، إذ أن تقليص تكلفة التعامل مع البنوك التشاركية التي تحرص على مطابقة خدماتها مع الشريعة الإسلامية، سيُساهم في استقطاب نسب معتبرة من تلك الفئة.

وفيما يخص اقتناء سكن بعقد مبرم مع مرق عقاري عمومي عبر صيغتي “أل أس بي”، و”أل بي أ”، يعادل هامش الربح 1.75 بالمائة إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 40 ألف دينار و108 آلاف دينار، ويعادل الهامش 3.75 بالمائة إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108 آلاف و216 ألف دينار.

وفيما يخص اقتناء سكن بعقد مبرم مع مرق عمومي في صيغة “أل بي بي”، يعادل هامش الربح 3.75 بالمائة، إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108 و540 ألف دينار، وفيما يخص اقتناء سكن في إطار عقد مبرم مع مرق عقاري خاص يعادل الهامش 2.25 بالمائة إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 40 ألف و108 آلاف دينار.

ويعادل الهامش 4.25 بالمائة، إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108 آلاف و216 ألف دينار، وفيما يخص بناء سكن ريفي أو بناء سكن فردي ينجز في شكل مجمّع، ويُعادل هامش الربح 2.25 بالمائة إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 40 ألف و108 آلاف دينار، ويعادل هامش الربح 4.25 بالمائة، إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108 و216 ألف دينار.