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الجزائر

نحو تدعيم أسطول الجوية بـ 15 طائرة في ولايات الجنوب

الشروق أونلاين
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نحو تدعيم أسطول الجوية بـ 15 طائرة في ولايات الجنوب

كشف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، الخميس، عن تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بـخمسة عشرة طائرة في ولايات الجنوب بدءاً من 2025.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصّصت للأسئلة الشفوية، أبرز زهانة أنّ الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضح زهانة أنّ الشركة ستشرع في استلام 15 طائرة في 2025، ضمن برنامج يرمي لتدارك النقائص المسجلة مما سيسمح بتنشيط الملاحة الجوية الوطنية.

وسيمكّن الانطلاق في الاستلام التدريجي لهذه الطائرات بتكثيف الخطوط وتعزيز برنامج رحلات الشركة، لا سيما نحو الولايات الجنوبية مما يمكّن من تغطية طلب السكان بكل أريحية.

وتطرّق زهانة كذلك إلى برنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاستئجار طائرات من الحجم الكبير والمتوسط، ضمن التحضيرات الخاصة بموسمي الاصطياف والحج.

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