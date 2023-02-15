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الجزائر

نحو تراجع أسعار اللحوم البيضاء بداية من منتصف مارس

الشروق أونلاين
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نحو تراجع أسعار اللحوم البيضاء بداية من منتصف مارس
أرشيف
نحو تراجع أسعار اللحوم البيضاء

يرتقب تراجع أسعار اللحوم البيضاء في الجزائر، مع شروع المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن (أوناب) ابتداء من منتصف مارس المقبل، في توزيع المواد الأولية لإنتاج الأعلاف بـ”أسعار تنافسية” لفائدة المربّين.

ويهدف هذا الإجراء، إلى تخفيض تكلفة الإنتاج. وبالتالي توفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة، حسب ما أكده المكلّف بالإعلام في المؤسسة لاليق محمد السعيد.

وقال لاليق لوكالة الأنباء الجزائرية:”ستكون لدى المؤسسة وفرة في بذور الذرة والصوجا ابتداء من 15 مارس القادم. ما يعني توفير الأعلاف للمربّين، ومن ثمّ وصول لحوم الدواجن للمستهلكين بأسعار تنافسية”.

“وتمثّل المواد الأولية للأعلاف ما نسبته 70 بالمائة من تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء”، يوضح لاليق. مشيرا إلى “ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية بشكل جنوني، مما أثر على أسعار الأعلاف والدواجن”.

وعن كيفية استفادة المربّي من هذه المواد، كشف المتحدث عن إطلاق منصة عبر الموقع الإلكتروني لمجمع “أوناب”، من أجل تمكين المربّين من طلب حاجاتهم بخطوات بسيطة عبر الانترنت.

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