نحو ترسيم لقاء دوري بمعرض الجزائر ومبادرات مشتركة في الأفق

اجتماع الناشرين العرب والأفارقة بمعرض الكتاب يبحث شراكة عربية افريقية

انتهى الاجتماع الذي جمع عددا من الناشرين الجزائريين والأفارقة مع الناشرين العرب على هامش فعاليات الصالون الدولي للكتاب إلى رفع مجموعة من الاقتراحات ينتظر أن ترسم في إطار آفاق التعاون بين المجموعة الإفريقية والعربية للناشرين منها ضرورة تبادل لأجنحة في التظاهرات المتعلقة في الكتاب سواء في الدول الإفريقية أو العربية وإطلاق مشاريع للنشر المشترك والترجمة، كما انتهي هذا الاجتماع إلى ترسيم لقاء دوري يعقد سنويا خلال معرض الجزائر يتم خلاله تقييم عمل سنة كاملة.

وجاء هذا الاجتماع بعد الاستقبال الذي خصت به وزيرة الثقافة صورية مولوجي مجموعة من الناشرين العرب والأفارقة المشاركين خلال صالون الجزائر ضم رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد وأمينه العام بشار شبارو، إلى جانب رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب أحمد ماضي ومحافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب محمد ايقرب، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس، ورئيس اتحاد الناشرين الموريتانيين المكي سلامي، وثلة من الناشرين والكتاب.

وكانت الوزيرة قد أعلنت خلال هذا الاستقبال أن “الجزائر” على موعد مع تظاهرة دولية كبرى نهاية هذه السنة بمدينة أدرار “عاصمة للثقافة الإفريقية”، ودعت الحاضرين إلى “المزيد من التنسيق والحوار بشأن ترسيخ التبادل الثقافي في مجال الكتاب بين الدول العربية والإفريقية”.

وينتظر أن يتوج اجتماع الناشرين العرب والأفارقة بميلاد تكتل عربي إفريقي لصناع النشر والكتاب يعمل على دعم وترسيخ هذه الشراكة.