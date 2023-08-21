نحو ترشّح روراوة لرئاسة “الفاف” لإكمال العهدة المتبقية

آخر أجل لاستلام الملفات سيكون الأحد القادم

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن رئيس “الفاف” الأسبق محمد روراوة، يكون قد قرر الترشّح لرئاسة الاتحاد الجزائري في العهدة المتبقية والتي تنتهي منتصف سنة 2025، ليترك مكانه لرئيس جديد لعهدة أولمبية تدوم إلى سنة 2029.

قال مصدر مقرب من الرئيس الأسبق لـ”الفاف”، محمد روراوة، أن هذا الأخير يكون قد أكد لمقربيه أنه سيترشّح إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإكمال العهدة المتبقية والتي ستنتهي منتصف سنة 2025، خاصة وأنه تلقى الدعم من عدد كبير من أعضاء الجمعية العامة، وبعض المسؤولين الذين يرونه الشخصية التوافقية التي بإمكانها أن تعيد الهدوء إلى بيت “الفاف” التي عرفت في عهدة واحدة والتي بدأت سنة 2021، مرور رئيسين الأول شرف الدين عمارة، الذي استقال بعد الإقصاء من كأس العالم، وجهيد زفيزف الذي غادر منصبه بعد فشله في انتخابات المكتب التنفيذي لـ”الفاف”.

علما أن محمد روراوة عاد إلى الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، حيث شارك في بطولة العرب للأندية التي جرت بالسعودية والتي توّج بها النصر السعودي على حساب الهلال السعودي، باعتباره النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي، ومن المنتظر أن يعلن، في الساعات القادمة رفقة ذراع الأيمن وليد صادي، عن ترشحه الرسمي في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 21 سبتمبر القادم.

أحد أعضاء الجمعية العامة لـ”الفاف”، قال لـ”الشروق”: “لن نجد أحسن من روراوة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها كرتنا، خاصة اللاإستقرار السائد، والخلافات الحادة بين بعض الأعضاء، نتمنى لو يترشّح روراوة على الأقل للعهدة المتبقية، وبعدها، سنرى كيف تتطور الأمور”، مضيفا:”أنا أنتظر إعادة الكرة الجزائرية إلى السكة الصحيحة محليا ودوليا، خاصة وأن المنتخب الوطني تنتظره عديد التحدّيات منها كأسي إفريقيا 2024، و2025، وتصفيات كأس العالم 2026.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم تؤكد أي شخصية ترشّحها الرسمي لرئاسة “الفاف”، غير أن المقربين من محيط الكرة يؤكدون أن اللاعب الدولي السابق والمدرب، مزيان إيغيل، قد أبدى نيته في الترشّح، إضافة إلى وليد صادي، الذراع الأيمن لمحمد روراوة، ولازال رئيس الرابطة، عبد الكريم مدوار، يراقب السباق، في حين رفضت وزارة الشباب والرياضة ترشّح الأمين العام، منير دبيشي، الذي يريد تسيير الكرة الجزائرية مستقبلا… قضية للمتابعة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن، أمس الاثنين، عن عقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 21 سبتمبر القادم، بعدما كانت مقرّرة في الرابع من سبتمبر الداخل، وكانت لجنة الترشيحات قد حدّدت تاريخ 27 أوت الجاري كآخر أجل لوضع ملفات الترشّح، على أن يتم دراسة مختلف ملفات المترشحين يومي 28 و29 من الشهر ذاته.