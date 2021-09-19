نحو تركيب أحواض من النوعية العالية بالمسابح

المركب الأولمبي لوهران:

يرتقب تركيب أحواض من النوعية العالية، على مستوى المسابح الثلاثة للمركز المائي، التابع للمركب الرياضي الأولمبي الجديد لوهران، بحسب ما علم اليوم السبت، من لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية، التي تحتضنها المدينة في صائفة 2022.

وأوضح سفيان بن شقور، عضو اللجنة المكلف بمتابعة المشاريع الرياضية المخصصة للألعاب المتوسطية، في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية، أن المسابح الثلاثة التي يجري إنجازها في المركز المائي من طرف شركة صينية استفادت من أحواض من نوع ”إينوكس” من صنع إيطالي، ما يتعين على المؤسسة المعنية إرسال خبراء عنها إلى الجزائر للإشراف على تركيبها.

وتابع نفس المصدر بأن مسابح المركب الأولمبي ستكون الأولى في إفريقيا، التي تستفيد من أحواض من هذه النوعية، مشيرا إلى أن المؤسسة الإيطالية المنتجة لها تعد شريكا للاتحاد الدولي للسباحة.

وطمأن السيد بن شقور بخصوص تقدم الأشغال، مؤكدا أنه “تم الانتهاء من الأشغال الكبرى”، ما يفتح المجال للشروع في تركيب الأحواض فور وصول الخبراء الإيطاليين.

ويعد المركز المائي، الذي يحتوي على مسبحين أولمبيين وثالث نصف أولمبي ويستوعب 2.000 متفرج، إحدى وحدات المركب الرياضي الجاري تشييده ببلدية بئر الجير (شرق وهران)، حيث يضم أيضا ملعبا لكرة القدم (40.000 مقعد) وملعبا لألعاب القوى (4.000 مقعد) وقاعة متعددة الرياضات (6.000 مقعد)، إضافة إلى مرافق أخرى.

ومن المرتقب أن يتم استلام المركب الرياضي بكامل هياكله في نهاية السنة الجارية 2021، وفق المديرية المحلية للتجهيزات العمومية، صاحبة المشروع، وذلك قبل ستة أشهر عن انطلاق الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022.